Rabiot? Cavallo pazzo. Pochi tifosi bianconeri conoscevano questa storia sul nomignolo affibbiato tempo fa ad Adrien Rabiot. Grazie alla telecronaca di Fabio Caressa, eccoci di nuovo a raccontarla: sin da ragazzo, il francese veniva chiamato Shunka Wakan, che in lingua indiana significa proprio "un uomo chiamato cavallo". Ovviamente, il riferimento non era specifico al nome, quanto al film che prende spunto dal detto: diretto da John Hough, la pellicola aveva come protagonista Richard Harris, ed era il terzo e ultimo film della trilogia iniziata con Un uomo chiamato Cavallo (1970) e proseguita con La vendetta dell'uomo chiamato Cavallo (1976). La storia era quella dell'inglese John Morgan, che diventa il capo dei Sioux proprio con il nome Shunka Wakan.



