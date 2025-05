Rabiot cambia di nuovo squadra? Parla Benatia, ds del Marsiglia

Getty Images

guarda al futuro con grande determinazione. Freschi di una meritata qualificazione alla prossima Champions League e di un secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024-2025, i provenzali si preparano a un’estate di intenso lavoro sul mercato, con il direttore sportivo Medhi Benatia pronto a muoversi in prima persona per dare solidità e ambizione al nuovo progetto tecnico.Nell’intervista rilasciata ai microfoni di beIN Sports, Benatia è stato chiaro: la permanenza di Adrien Rabiot è il primo obiettivo del club. Il centrocampista francese vorrebbe restare, ma il Marsiglia sogna di farne il perno del proprio centrocampo anche per la stagione del ritorno in Champions.

"Prima di parlare di acquisti, una delle mie priorità è trattenere Adrien. Umanamente, non solo come giocatore, ma soprattutto come uomo spogliatoio, è straordinario. È un top player e faremo di tutto per cercare di tenerlo" ha dichiarato Benatia.