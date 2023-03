Non ha svelato nessun mistero particolare, Adrien. Però ha scoperto le carte anche pubblicamente, una mossa tutt'altro che banale in un contesto storico dove il politichese spesso vince. Ecco, forse considerando l'attuale momento che attraversa la Juve, per di più al termine di una partita persa come quella con la Roma, non saranno in molti ad aver gradito le sue parole. Sincere a tal punto da sembrare quasi fuori luogo agli amanti del tenere riservate le cose private. “Cambia entrare in Champions per le decisioni sul mio futuro? Certo, è importante, voglio lottare ad alto livello e nelle migliori competizioni". Lo riporta Calciomercato.com.