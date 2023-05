Più è cresciuto Rabiot, più è scivolata la Juve. Troppo difficile riuscire a convincere lui e mamma Veronique, in fila ci sono tutti i top club europei e i ponti d'oro che gli promette l'ambizioso Newcastle tanto per cominciareIntanto, dalla Germania confermano un super interesse da parte delper il centrocampista francese: intriga per il suo cambio di passo e per la qualità palla al piede. Da giocatore maturo, Adrien potrebbe fare l'ultimo passo.