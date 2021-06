"Fiero di questa squadra. Iniziamo questi europei nella miglior maniera". Questo, il commento di Adrien Rabiot dopo la vittoria al debutto della sua Francia contro la Germania. Ottima, la prestazione del centrocampista bianconero, partito titolare al fianco di Kanté e dell'ex bianconero Paul Pogba (migliore in campo). Adrien ha sfiorato anche il gol: contropiede fulmineo e solita corsa a perdifiato, ma col suo mancino ha trovato solo il palo. In ogni caso, buonissima la prima di Rabiot. Sempre più protagonista in questa Francia.