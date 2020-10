Dopo qualche partita storta e un avvio di campionato poco soddisfacente, Adrien Rabiot si è riscattato. Il centrocampista della Juventus è stato uno dei più brillanti nella sfida tra la sua Francia e la Croazia, ricevendo elogi dal quotidiano francese Equipe: "La sua migliore in bleu, con una prima mezz'ora che ci ha ricordato di come abbia tutto per essere un grande giocatore". 7 in pagella per lui, migliore in campo assieme a Lloris, Lenglet e Digne. Meriti anche a Deschamps, che ha confermato la titolarità di Rabiot dopo la partita contro il Portogallo.