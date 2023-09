Occhio ad Adrien Rabiot, che si è infortunato durante la sessione odierna di allenamento. Il giocatore francese ha subito una botta durante una partitella, causando un momento di apprensione tra lo staff tecnico e i compagni di squadra. Fortunatamente, Rabiot è stato immediatamente assistito dallo staff medico della squadra. È stato applicato del ghiaccio sulla zona colpita per ridurre il gonfiore e alleviare il dolore. Dopo un breve periodo di recupero, il centrocampista è tornato in campo per continuare l'allenamento. Tuttavia, durante la pausa prevista nell'allenamento,La Juventus monitorerà attentamente la situazione.