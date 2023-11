Adrienpotrebbe giocare un ruolo fondamentale nel Derby d'Italia stasera, soprattutto se il tecnico Allegri optasse per non schierare Manuel Locatelli sin dall'inizio, aprendo così la porta a Rabiot per occupare una posizione simile a quella che ricopre nella nazionale francese, dove figura come uno dei due mediani nel 4-2-3-1 di Deschamps.Nel caso in cui Rabiot si trovasse nel 3-5-2 della Juventus, potrebbe diventare il principale candidato a svolgere il delicato ruolo di centrocampista centrale, sfruttando la sua esperienza, tecnica e fisicità, che si rivelano fondamentali nella capacità di Locatelli di agire come un frangiflutti determinante davanti alla difesa. Lo rivela Tuttosport.