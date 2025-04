Rabiot, arriva il messaggio della Juventus

Il messaggio della Juventus per Rabiot

Lanon si è dimenticata diNon è passato inosservato, infatti, il messaggio che nella giornata di oggi, giovedì 3 aprile, il club bianconero ha voluto dedicare tramite i social al centrocampista francese classe 1995 in occasione del suo 30° compleanno, un'occasione speciale che ha festeggiato sicuramente al, la squadra dove si è accasato la scorsa estate dopo essersi liberato dai bianconeri a parametro zero avendo scelto di non rinnovare il contratto.

I numeri di Rabiot al Marsiglia e alla Juventus

Rabiot è ormai all'apice della carriera. In Francia, dove è protagonista con la formazione di Roberto De Zerbi, non ha attraversato mesi semplicissimi negli ultimi mesi, con tanto di tensioni al momento del ritorno a Parigi per il match contro il PSG in cui è stato ricoperto di insulti e pure preso di mira dai tifosi, con il suo volto riprodotto su un bersaglio per freccette. Nonostante tutto, finora Adrien ha collezionato con il Marsiglia 24 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, per un totale di 2.006 minuti, con sei goal e tre assist. La sua esperienza alla Juventus, invece, si era conclusa con ben 212 partite giocate (per 16.319 minuti), 22 reti e 15 passaggi decisivi.