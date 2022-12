In scadenza a giugno 2023 con un rinnovo lontano e la possibilità di dire addio anche presto. E' il caso di tantissimi giocatori in Serie A, ma soprattutto di Adrienin casa Juventus. Appena terminato il Mondiale - perso in finale - con la Francia di Deschamps, il centrocampista vuole firmare un rinnovo da quasi 10 milioni di euro a stagione, oltre una serie di premi e bonus. Una richiesta, questa, ben memorizzata dai bianconeri,, sottolinea il Corriere dello Sport. Una Juve che si trova poi a trattare anche con gli altri in scadenza: Cuadrado e Di Maria, che parleranno in futuro con la società, e Danilo, la cui trattativa procede veloce. Rinnovo in vista anche per Manuel Locatelli, che però non è in scadenza: dopo il riscatto dal Sassuolo prolungherà.