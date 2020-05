è atteso a Torino nella giornata di domani mercoledì 13 maggio. E' lo stesso centrocampista francese a confermare il suo ritorno con una storia su Instagram in tarda serata: "Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di... sciopero". Nella foto, Rabiot sdraiato a letto con un'espressione tutt'altro che felice. Ultima notte in Costa Azzurra per il centrocampista, che quando rientrerà dovrà osservare 14 giorni d'isolamento prima di tornare alla Continassa.