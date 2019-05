Adrien Rabiot rischia di trasformarsi nel più grande rebus dell’estate di mercato. Il centrocampista francese vedrà scadere il proprio contratto con il Paris Saint-Germain il 30 giugno, ma non ha ancora trovato la sua prossima squadra. Come riporta Sport, le altissime richieste della madre-agente Veronique hanno portato diversi club a defilarsi: da Barcellona a Real Madrid e Manchester United, sono tante le piste sfumate. Ma anche la Juventus, che non ha mai perso di vista Rabiot, non è intenzionata a garantirgli un contratto da 10 milioni netti a stagione. Ecco perché, sullo sfondo, rimane una destinazione a sorpresa: il Betis.