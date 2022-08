La notizia della giornata, finora, è l'accordo traper la cessione di. Anticipata stamattina da The Athletic, la notizia è stata confermata e rilanciata da Sky Sport UK e Sky Sport. Non c'è ancora, invece, l'intesa con il centrocampista francese (e la madre-agente Veronique), fondamentale per arrivare a una quadra anche sul contratto e quindi considerare fatta la cessione del centrocampista francese, da tempo nella lista dei partenti. Ciononostante, sul web i tifosi della Juventus hanno iniziato a commentare la trattativa, tra ironia, soddisfazione e qualche dubbio: "Rabiot" è finito in tendenza.