Il passaggio di Adrien Rabiot alla Juventus è praticamente un affare fatto. Il centrocampista francese firmerà un quadriennale da 7 milioni di euro a stagione. Lunedì può essere il giorno buono per firma e annuncio. L'ormai ex Psg, infatti, ha confermato di non voler mettere la firma sull'accordo con la Juve prima della naturale scadenza del suo contratto con il club transalpino. Lunedì può essere il giorno decisivo: Rabiot è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus.