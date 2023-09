Nella sua intervista ai microfoni de L'Equipe, Adrienha parlato anche di quanto ha imparato giocando in Italia, con la maglia della. Ecco il suo racconto: "Giocare in Italia mi ha permesso di migliorare tatticamente, nella riflessione, nello sviluppo del gioco, nella costruzione delle azioni, per poter leggere gli spostamenti degli avversari e della mia squadra. Oltre al lavoro con i video e alle partitelle, alla Juve facciamo molti esercizi a undici contro zero, anche senza intensità. E può durare, soprattutto se l'allenatore non è contento. A volte ho l'impressione di sapere come i giocatori si muoveranno. Su certi spostamenti mi trovo nel posto giusto al momento giusto, perché avevo anticipato. Lo devo al lavoro fatto in Italia. Capiscoquando diceva che alla Juve chiudeva gli occhi e poteva dire dove si trovavano gli altri 21 giocatori. Già sapere solo dove sono i tuoi compagni di squadra è una buona cosa".