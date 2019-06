Adrien Rabiot e la Juve, una storia che si sta per compiere. Stavolta nel modo giusto. Il centrocampista classe 1995 si libera a zero dal Paris Saint Germain, e dopo mesi di trattative ha deciso dove proseguire la sua carriera: ecco la Juve, ecco la ghiotta occasione. Circa 7 milioni a stagione più bonus, più un assegno di 'buona entrata' da circa 10 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il capo dell'area sportiva bianconera ha ormai da giorni le carte in mano per la firma, che arriverà tra un po' di giorni. Un retroscena? Eccovi serviti: mamma Veronique ha accompagnato Adrien nella vacanza italiana, è stato lì che i due si sono decisi.