Rabiot è ormai a un passo dalla Juventus: il giocatore firmerà un contratto da 7 milioni netti a stagione e il giorno giusto può essere già lunedì, con i bianconeri pronti a chiudere per anticipare la concorrenza. Dopo un corteggiamento durato due stagioni, finalmente Rabiot approda in bianconero: sono arrivati tutti i sì, ma è arrivato soprattutto il benestare della madre-agente del giocatore, che già dalla prossima settimana può arrivare a Torino per definire tutto e lanciare l'ufficialità dell'operazione. Ancora qualche giorno, dunque. Poi inizierà una lunga storia d'amore. E la Juve, in attesa del francese, può assicurarsi uno dei migliori giovani in circolazione.