Adrien Rabiot e la prima intervista da quando è alla Juventus. Il centrocampista francese è appena arrivato in bianconero dopo essersi svincolato dal Psg, ecco le sue parole a JTv: "Sono felice di essere qui. La Juve è un grande club, di prestigio e storia. Una delle ragioni per cui ho scelto la Juventus è per crescere, fare meglio e portare il mio gioco a un altro livello. Qui credo di poterlo fare. Giocare al fianco di grandissimi giocatori sarà fondamentale per la mia crescita, per continuare ad imparare e andare avanti giorno dopo giorno in uno dei migliori club al mondo.



Destro o sinistro? Meglio mancino. Gol o assist? Assist. Mi piace tutto, ma mi descrivo come un giocatore offensivo, a cui piace andare avanti, ma anche difendere, sono un box-to-box.



Ho parlato con molte persone, incluso Gigi Buffon, come ho detto, che conosce molto bene il club e mi ha parlato benissimo della società e della vita qui. E' molto importante avere l'aiuto e i consigli di certe persone per prendere una decisione importante per la carriera. I complimenti di Buffon? Vuol dire moltissimo ricevere complimenti come questi. Credo sia vero e quando l'ho sentito, ho mandato un messaggio a Gigi per ringraziarlo. E mi ha risposto: "E' facile, ho detto la verità". La maglia bianconera vuol dire tanto per tante persone. La Juve ha tanti tifosi in tutto il mondo, è un club molto prestigioso.



Prima gara allo Stadium? Me lo immagino eccitante, con una grande atmosfera, e vincere con un gol o un assist, perché no? Non vedo l'ora di cominciare a giocare e conoscervi tutti. Grazie a tutti".