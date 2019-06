Il blitz di Fabio Paratici a Parigi è servito per mettere i puntini sulle i e strappare il sì definitivo ad Adrien Rabiot che la prossima settimana diventerà un nuovo calciatore della Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà una maxi commissione per la mamma-manager di Rabiot, Veronique. Verranno riconosciuti 10 milioni di euro all'agente del centrocampista francese per l'arrivo in bianconero.