Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato nel post-partita di Juve-Tottenham, gara valida per la ICC. Le sue parole in mixed zone sono state riportate da Il Corriere dello Sport: "Quando ero a Parigi ho parlato del mio futuro con Gigi (Buffon ndr). Lui sapeva che me ne sarei andato dal Psg e, lui ti fa vincere dei titoli e la sua presenza mi ha convinto ancora di più a scegliere Torino". Rabiot ha anche parlato della sua prima prestazione con la maglia bianconera