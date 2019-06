Adrien Rabiot alla Juventus: ci siamo. Il centrocampista francese, molto probabilmente, darà l'okay ai bianconeri nella giornata di domani. Il calciatore è sempre più propenso ad accettare la proposta di Paratici e Nedved, confidenti che l'affare possa andare velocemente in porto. Questione di ore, questione di giorni. Questione semplicemente di attese. Rabiot ha fatto sapere che prima dell'1 luglio non si muoverà dal suo periodo di'ferie', di cui buona parte spesa in Italia: per il contratto ci vorrà ancora un po' di tempo, così come per i primi approcci nella città di Torino e nel centro sportivo della Continassa. Casa sua, da questa caldissima estate.