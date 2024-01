Da Rabiot ad Alex Sandro, tutti i giocatori che possono lasciare la Juve

Nessuna grande cessione e infatti nessun grande arrivo. E su questa filosofia continuerà, almeno nel presente e nell'immediato futuro, a muoversi il club. E' iniziato il 2024 e tra un giorno aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato invernale. Un mese in cui la Juve sarà chiamata a fare qualche mossa, in entrata, ma forse anche in uscita.Lo sguardo però, non è rivolto solo a gennaio ma anche alla prossima stagione. Soprattutto per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto; non solo quelli che la Juve vorrebbe portare a Torino ma anche quelli che possono lasciare a zero i bianconeri.TRA GIOCATORI IN SCADENZA, ALTRI SUL MERCATO GIA' DA ORA E QUELLI CHE POTREBBERO FINIRCI IN ESTATE, VEDIAMO IN GALLERY TUTTI I GIOCATORI CHE POSSONO LASCIARE LA JUVE NEL 2024.