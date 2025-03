Rabiot: 'Al Marsiglia riconosciuto davvero per quello che valgo'

AFP via Getty Images

Rabiot: "Al Marsiglia riconosciuto per quello che valgo"

Adrienha aspettato tanto tempo prima di scegliere la squadra dove andare dopo la fine dell'esperienza con la Juventus. Una scelta però che sta ripagando visto come sta andando la sua stagione con la maglia del Marsiglia. Il centrocampista è arrivato in Francia a settembre a parametro zero ed è diventato in poci tempo uno degli imprescindibili della squadra allenata da Roberto De Zerbi.Rabiot ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN parlando di come sta vivendo l'esperienza al Marsiglia e sottolineando l'affetto dei tifosi nei suoi confronti: "Ne parlo spesso con Medhi (Benatia, ds del Marsiglia), mi manda messaggi e mi dice: 'Vedi, quest'amore che ti danno le persone qui, pensi che l'avresti trovato se fossi andato al Manchester United o altrove?'. È vero che da quando sono qui, quest'amore che mi mostrano le persone... l'ho mai conosciuto altrove?

Parole che evidenziano come l'ex Juventus si sia trovato alla grande al Marsiglia, accolto da grande entusiasmo che ha ripagato con le prestazioni sul campo.