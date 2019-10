#Rabiot al lavoro anche durante la ‘pausa’. Vuole convincere Sarri... pic.twitter.com/GHnZBQYcaT — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 9, 2019

Un po' di foto. Ma non per le apparenze, bensì per far capire che il percorso è quello giusto. E cioè, quello del lavoro. Adriensi prende i social, in attesa di prendersi anche la Juventus. E allora, dal suo profilo Instagram c'è spazio anche per qualche pensiero, oltre alle immagini del mediano intento a fare pesi e a svolgere lavori di forza: quando arriverà il suo momento? Pian piano, quando Sarri capirà come e cosa può dare alla squadra bianconera, in termini di quantità e qualità. Intanto, Adrien ha incassato la difesa di Buffon ("Vedrete, ha talento. Non può essere pronto dopo 10 mesi di inattività") e quella di Matuidi, suo compagno anche al Paris Saint Germain: leggete qui le sue parole.