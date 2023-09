L'importanza di Adrien Rabiot, anche nel nuovo atteggiamento della Juve che si è visto in alcune delle partite giocate, la vediamo nei numeri. Sono 11 le azioni di contropressing, riferisce Tuttosport (dato soccerment che indica un tentativo di riconquistare il pallone nella trequarti offensiva entro 6 secondi dalla sua perdita da parte della squadra) Rabiot è il quarto giocatore dell’intera Serie A (dopo Lobotka e Aebischer con 13 e Calhanoglu con 12) e il primo della Juve. Il francese è secondo nella Juve per dribbling riusciti e contrasti vinti, dietro rispettivamente a Chiesa e Mckennie. Terzo invece per palloni intercettati e duelli aerei vinti (dietro Bremer e Danilo).