Adrien Rabiot è appena atterrato all'aeroporto di Caselle a Torino, per iniziare da domani la propria avventura alla Juventus. Tutto pronto, quindi, per le visite mediche di mattina al J-Medical e poi per la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi cinque anni. Intanto, i suoi prossimi compagni hanno intenzionato ad "accoglierlo" sul popolare social network Instagram: Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio sono soltanto i primi a lasciare il proprio follow. In attesa di conoscerlo di persona, dunque, ecco i primi segnali sui social.