Dopo circa 3 settimane di stop, finalmente la Juve potrà contare sul rientro in campo di Adrien Rabiot che, con ogni probabilità figurerà nella lista dei convocati per la prossima sfida di campionato contro il Bologna. Il francese è anche il primo tra i calciatori bianconeri in una classifica particolare stilata da Kickest. L'ex centrocampista del Psg è infatti lo juventino ad aver totalizzato più dribbling dall'inizio della stagione (6). Seguono Kostic con 5 e la coppia di brasiliani Danilo-Alex Sandro con 4 dribbling riusciti.