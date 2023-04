Le parole dia Sky:“Avevamo voglia di fare molto meglio nel 1 tempo, difficile da spiegare. Poca voglia, abbiamo perso quasi tutti i duelli, peccato perché nel 2 tempo abbiamo fatto meglio, ma giocare solo 45 non basta. Non me lo spiego, difficile da spiegare, abbiamo aspettato troppo, troppo bassi, così è difficile ribattere, poi loro hanno giocato bene. Loro bene, noi molto male nel primo tempo e si vede la differenza”.