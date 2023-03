Le parole dia Sky:IL PALO - "Non l'ho rivista ancora, il portiere è stato bravo che l'ha presa e poi il palo. Dopo siamo stati un po' sfortunati per le occasioni create stasera, ma il portiere è stato bravo".LA PARTITA - "Eravamo frustrati, delusi, ma è normale quando perdi una partita del genere, creando tante occasioni. E' il calcio, a volte abbiamo giocato male e vinto, stasera abbiamo fatto meglio di loro ma la palla non entrava. Dobbiamo continuare così, perché comunque stasera abbiamo dimostrato cose buone. Dobbiamo continuare a lavorare, c'è una partita giovedì. Siamo consapevoli di essere forti, di avere giocatori di qualità. Oggi entrati Fede e Paul, tanti giocatori che possono aiutarci e hanno fatto bene, sono fiducioso per le prossime partite. Sapevamo che loro non prendono tanti gol in casa e sarebbe stato difficile".RINNOVO - "Non ci sono novità, non ancora. Ma siamo tranquilli, davvero non abbiamo parlato da quando loro hanno incontrato mia madre, dopo non si sono visti. Io sono tranquillo, pensiamo soprattutto a fare bene in campo, la situazione é delicata ma ci saranno giorni migliori quindi vedremo. In questo periodo sto bene fisicamente e mentalmente, mi trovo bene qui, questa è la cosa importante. Abbiamo settimane e mesi per parlare e lo faremo".