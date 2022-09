Il centrocampista della Juve, Adrien Rabiot, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset al termine della gara persa per 2-1 contro il Psg.'Abbiamo inziato male nel primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti. Eravamo molto bassi e abbiamo sofferto molto. Nella ripresa siamo cresciuti ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate. Sono un pò arrabbiato perchè dovevamo entrare meglio nella prima frazione di gara e i due gol hanno cambiato la partita sin da subito. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla gara in casa contro il Benfica. Stasera abbiamo fatto molto meglio rispetto alle gare disputate in campionato. c'è stata una buona reazione, siamo ad inizio stagione ma è ancora lunga'.