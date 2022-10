Le parole dia Juventus Tv:"Adesso sto bene e ho recuperato. Non so quanto io possa fare, ma cercherò di dare il massimo. Importante vincere per ritrovare un po’ di fiducia e iniziare bene questo mese e mezzo di partite importante. Tutte le partite sono difficili. Ci aspettiamo una partita tosta, loro giocano bene. Hanno anche Thiago Motta che è il nuovo allenatore e vogliono fare bene. Noi dobbiamo ritrovare quello che abbiamo fatto a inizio stagione soprattutto qui, in casa".