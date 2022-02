Adrien Rabiot, a JTV, parla a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Juve: "Questa partita è più importante delle altre anche perché abbiamo perso la partita d'andata e secondo me non era il risultato giusto. Siamo davanti in classifica, stasera è importante vincere per rimanere lì. Juve più consapevole della sua forza? Sì, è vero, con l'arrivo di Vlahovic e Zakaria c'è entusiasmo e siamo più consapevoli. Sappiamo di poter fare molto di più, veniamo da due mesi molto buoni e dobbiamo continuare così"