Le parole diai canali ufficiali della«Per me è stata una partita speciale perchè sono tornato a Parigi dopo tanto tempo, ma ero concentrato soltanto sul fare una buona gara. Abbiamo sofferto la partenza del PSG, ma penso anche che abbiamo avuto le nostre opportunità per provare a pareggiarla ed è per questo motivo che siamo rammaricati per il risultato, ma consapevoli del nostro valore. Concedere in apertura di match quelle occasioni ai nostri avversari ci ha costretto a rincorrere per tutta la partita. Continuiamo a lavorare focalizzandoci sul prossimo appuntamento che ci attende».