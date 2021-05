Adrien Rabiot ha parlato a JTV nel prepartita di Juventus-Milan: "Stasera dobbiamo approcciare bene la partita, con un buon atteggiamento e voglia di vincere. Siamo forti e dobbiamo essere uniti per portare a casa i tre punti! A fare la differenza dovrà essere il riuscire a segnare un gol in più negli avversari e lottare per tutti i 90 minuti. Se riuscirò a far gol lo farò ovviamente, ma dobbiamo essere tutti compatti. Abbiamo bisogno di questa vittoria! Il successo dell'andata? Non l'abbiamo riguardata, ma sappiamo cosa facemmo di buono. Tuttavia oggi sarà diversa e dobbiamo solo pensare a questo match".