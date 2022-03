Le parole di Adrien Rabiot a Jtv, prima di Juventus-Salernitana:



"Abbiamo voglia di guardare avanti, dobbiamo dimenticare quello che è successo in settimana e concentrarsi solo su oggi. Il campionato per noi è molto importante. Contro la Salernitana sarà una partita difficile, loro verranno qui senza paura. Noi continuiamo a giocare come abbiamo fatto da due mesi e mezzo a questa parte. Continuiamo così".