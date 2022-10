Adrien Rabiot, autore di una doppietta nella serata di ier, ha parlato a JTv dopo la vittoria contro il Maccabi: «Sono molto felice per la vittoria e per i due gol segnati. Sicuramente la doppietta di questa sera mi darà ulteriore fiducia, ma mi sentivo bene già prima. Quello che è importante, però, è la vittoria di oggi. Sto dando sempre il 100%, il Mister ha tanta fiducia in me. La partita di martedì prossimo sarà molto complicata perchè giocheremo fuori casa, ma se abbiamo questo atteggiamento possiamo vincere. In questo inizio di stagione ci sono stati diversi alti e bassi, ma in queste ultime due partite abbiamo avuto sensazioni positive. Dobbiamo continuare così».