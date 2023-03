dopo il ko contro la Roma: "Siamo un po’ tutti delusi nello spogliatoio, volevamo e dovevamo vincerla per quello che abbiamo creato. Purtroppo non è andata così, lo accettiamo e ci prepariamo per la prossima partita.""Abbiamo avuto tutto, siamo stati sfortunati e il loro portiere è stato bravo a parare sulle nostre occasioni. È mancato poco per fare gol. Abbiamo avuto tante chance di testa, ci sono delle partite in cui abbiamo giocato in maniera peggiore e abbiamo vinto. Oggi abbiamo creato tante occasioni e abbiamo perso. A volte il calcio non si spiega.""Domani riposeremo e da martedì ci concentreremo sulla gara di giovedì che è importante per proseguire il nostro cammino e andare in Germania più tranquilli."Siamo consapevoli che siamo forti, siamo un gruppo forte. Dobbiamo tenerlo a mente perché c’è ancora tanto da giocare: la Coppa Italia, l’Europa League e il campionato per raggiungere la Champions. Dobbiamo stare concentrati.