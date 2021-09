Raramente, quando si mettono a confronto le pagelle dei giocatori nelle varie testate, si trovano voti che, per lo stesso giocatore, spaziano di ben due cifre piene. Questo è successo però ad Adrien Rabiot per quanto riguarda il giudizio della sua prestazione in Malmö-Juventus 0-3 di ieri in Champions League:Voto: Grande presenza: arma tattica a sinistra, riesce anche ad alzare la testa, uscire palla al piede, creare un pericolo. Sul 3-0 c'è il suo timbro: aziona il domino che porta a Morata-gol.- Voto: Un po' qua, un po' là. Più leggero di quanto non dovrebbe essere, però non commette errori.- Voto: Prestazione intermittente. Di buono, indubbiamente, c'è il bell'assist per il 3-0 di Morata.E noi de? A Rabiot abbiamo dato"A Napoli benino, questa sera alza il livello. Gli errori di costruzione sono frenesia e mancanza di guizzo: ma nessuno gli chiede la luna. Gli si chiede 'solo un momento'. E magari un break, e magari decisivo."