Le parole di Rabiot a Dazn:IL PARI - Conta tanto, ci dà fiducia e voglia di andare per vincere per poi poter andare a Budapest. Stasera un buon secondo tempo, soprattutto ci abbiamo creduto fino alla fine. Quello che c’era da fare l’abbiamo fatto, sarà una battaglia, siamo soddisfattiRIGORE – Gli ho mostrato subito la botta, non ha avuto reazioni, il Var non ha detto niente, io no nsono uno che si lamenta, ho sentito subito che mi aveva preso la gamba, per questo sono rimasto a terra e poi ho rivisto le immagini e sembra chiaro era rigore netto, ma l’arbitro ha deciso altro. Va bene, ora pensiamo a giovedì prossimo a vincere quella partita