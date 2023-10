Adrien, a DAZN, parla così dopo Milan-Juve."Era tanto che volevamo questa vittoria. Volevamo anche dimostrare che ci siamo. Che quest'anno abbiamo l'obiettivo di finire tra le prime 4, anche di più se c'è possibilità. Passa anche da queste partite. Stasera abbiamo fatto bene per l'atteggiamento, 11 vs 10 ma non abbiamo mollato un centimetro. Le partite dobbiamo affrontarle così"."Sono felice. Il mio quinto anno qui. Amo questo club, stasera avere la fascia è un onore. Guidare questa squadra, tutta la storia del club... Sono contento della vittoria, molto. Basta: continuiamo così, non mollare. Il campionato è lungo, con quest'atteggiamento ci credo"."So che è emozionato, felice. Mi ha detto che 6 anni fa ha giocato Milan-Juve e ha fatto gol per il Milan. Gli ho detto: ora serve fare gol per la Juve. Era tanto che non ne faceva, era il momento. Ci dà 3 punti. Bellissimo"."Nel finale? Cerco sempre di stare concentrato sul campo soprattutto gli ultimi minuti. Il mister è così, non è la prima volta. Ha sempre voglia di vincere, dare il 100% fino alla fine. E' così e ci dà energia a fare così. Il mister è bravo"."Anche per chi non c'era, siamo una squadra, stiamo insieme. Sappiamo tutti cos'è successo con Nicolò. E' con noi, si allena con noi. Lo sosteniamo sempre. Danilo speriamo torni alla prossima. Se non c'è lui siamo con il capitano. Ed è anche per Fagioli".