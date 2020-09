Adrien Rabiot, come tutti i giocatori che hanno partecipato a questa settimana di Nations League con la nazionale francese, è stato a contatto con Kylian Mbappè, risultato positivo al coronavirus. Cosa succede dunque ora che il centrocampista torna alla Continassa? Nulla di "speciale": come spiega la Gazzetta dello Sport, proseguirà il normale iter di tamponi con la Juventus come da protocollo vigente in Italia. Attualmente nell'organico bianconero non ci sono positivi al Covid-19. Lo è stato Paulo Dybala nei mesi del lockdown. Ad oggi tutti negativi.