Adrien, infortunatosi durante Juventus-Atletico Madrid per uno scontro di gioco con Bremer, ha voluto rassicurare i tifosi bianconeri, preoccupati dopo aver visto il calciatore a terra per diverso tempo. Rabiot ha ricevuto un colpo fortissimo da parte del difensore brasiliano: entrambi erano saltati alla ricerca del pallone, incrociando la rispettiva traiettoria. E Rabiot ha avuto la peggio, costretto addirittura al cambio dopo essersi sottoposto al trattamento dei sanitari bianconeri, che hanno optato per una fascia contenitiva.Con ghiaccio e sguardo sofferente, Rabiot ha postato un selfie con il quale ha rassicurato i fan: "6 punti di sutura, ma sto bene. Grazie per tutti i vostri messaggi".