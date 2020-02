Your browser does not support iframes.

La Juventus si appresta a tornare alle notti di Champions, con la sfida al Lione che si avvicina. Infatti, il 26 febbraio ci sarà la prima delle due gare degli ottavi, che si concluderanno il 17 marzo con la sfida dello Stadium. Una sfida sentita, per cui tanti tifosi verranno a raccolta, ma sulla quale c'è l'ombra "oscura" del caro biglietti. Infatti, ad eccezione delle "curve", ovvero la tribuna nord e sud, i prezzi dei tagliandi sono tutti superiori ai 150 euro, anche per abbonati di campionato, members e U16. ECCESSIVO - "Vogliono clienti, non tifosi", scrivono i supporters bianconeri sui social. E la polemica è servita, perché a pochi è piaciuta la mossa della società, che negli ultimi anni ha sfruttato momenti, prestazioni e soprattutto vittorie per aumentare prima seguito allo stadio e quindi i prezzi per i biglietti. Ecco, stavolta il popolo juventino si sta facendo sentire. Seppur vanamente. Guarda nella nostra gallery i commenti alla scelta della Juventus.