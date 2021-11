Polemica a distanza trae il professor, medico della Nazionale: "Non voglio assolutamente alimentare polemiche con club e colleghi delle squadre. Tengo a precisare che Immobile è arrivato in Nazionale con un problema al polpaccio. Problema che abbiamo valutato dopo le 36 ore, sulla base della risonanza abbiamo ritenuto di non poterlo utilizzare. Lunedì lui ha fatto solamente recupero in acqua, con noi non si è mai allenato. Tecar? È una forma di fisioterapia che si fa per diverse patologie, è un trattamento, non crea i problemi (sorride, ndr). Immobile aveva accusato un problema al polpaccio durante la partita con la Salernitana, ce lo ha riferito lui“.