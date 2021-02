La Juventus è ancora viva nonostante una brutta prestazione: è questo ciò che emerge dalla sfida di Oporto, dove i padroni di casa del Porto vincono per 2-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Chiesa la tiene viva" è il titolo del Corriere dello Sport. Che sottolinea: "Champions, qualificazione in salita: ritorno di fuoco all'Allianz il 9 marzo. Un gol di Fede dà la socssa a una brutta Juve, sconfitta dal Porto 2-1. Le due reti subite dopo appena un minuto e a inizio ripresa: quarti a rischio. Pirlo: approccio sbagliato ma possiamo rifarci".



Su Tuttosport è 'Rabbia Juve'. "Pessima gara dei bianconeri che pagano gli errori di Bentancur e della difesa. Ma il gol di Chiesa li tiene ancora in corsa. All'ultimo secondo l'arbitro nega un penalty clamoroso a Ronaldo. Il nove marzo a Torino sarà durissima".



