e non solo per il gol preso, quello del 3 a 1. Bordata dentro l’area di Rrahmani che sembra, almeno per il momento, affondare le speranze della squadra di Allegri di riprendere la partita del Maradona.Prima ci sono le proteste di Szczesny per la posizione di Osimhen. Posizione che, però, è regolare perché tenuto in gioco da Milik. Dopo, invece, a scatenarsi è soprattutto la panchina bianconera., dopo un frontale contro Osimhen, si ritrova con il labbro spaccato e la testa che gira. Viene chiesto il cambio che, però, viene rimandato dal direttore di gara a dopo la battuta del calcio d’angolo, che poi porta al gol. Situazione, questa, dove la Juve difende in dieci. Solo dopo il centrocampista è costretto a lasciare il campo – in lacrime -, per fare posto a Paredes.