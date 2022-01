11









La Juventus non l’ha presa bene. Dirigenza e, soprattutto, presidenza e proprietà non hanno gradito lo sguardo di Paulo Dybala, indirizzato verso la tribuna nella serata di sabato, dopo il gol che ha sbloccato la partita contro l'Udinese. Andrea Agnelli e John Elkann, scrive Tuttosport, sono rimasti delusi e arrabbiati per il gesto di Paulo: per loro non è stata solo una goffa caduta di stile, in quello sguardo di sfida c'è un qualcosa che non è piaciuto. La società e la proprietà - si legge - "sono rimaste delusissime dall’atteggiamento egoista del numero dieci e capitano bianconero che ha anteposto una questione personale al momento difficile della squadra, che di tutto ha bisogno tranne che di una polemica interna in questa fase di risalita, faticosa e complicata dalle circostanze. Se può esserci comprensione per chi è alle prese con la trattativa che può condizionare il suo futuro, non può essercene per un gesto così plateale, pubblico e destabilizzante per l’ambiente".



Il rinnovo ruota intorno al fatto di essere il perno centrale del nuovo ciclo della Juve, perciò l'esultanza polemica contro la società non è piaciuta, in questo momento e perché proveniente da chi ha e vorrebbe avere sempre di più il compito di trascinare i compagni tecnicamente e moralmente. Fuori luogo e fuori tempo, così la pensano Agnelli ed Elkann.