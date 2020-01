Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo di Roma-Juve. Fino al 68' però, quando Maurizio decide di rischiamarlo in panchina per far entrare Higuain proprio subito dopo il gol di Perotti che ha accorciato le distanze (2-1 per la Juve). L'argentino non ha preso benissimo e non ha fatto nulla per nasconderlo: sguardo contrariato nel tragitto dal campo alla panchina, una frase detta a Sarri con la mano davanti alla bocca e anche un messaggio a Martuscello. L'argentino era molto arrabbiato per essere uscito.