Sconfitta e rabbia. L'Inter ha vinto 1-0 nella serata di ieri contro il Benfica nel secondo impegno della fase a gironi di Champions League. Un successo importante a San Siro, ma non senza polemiche, tanto che i portoghesi hanno allo scandalo per non avere avuto un calcio di rigore netto. L'episodio incriminato è quello che riguarda Barella e David Neres, intorno al 30esimo, con l'esterno del Benfica atterrato in area dal centrocampista italiano. a nulla sono servite le proteste con l'arbitro Makkiele che non è intervenuto e nemmeno il Var. Ad infuriarsi è stato poi Roger Schmidt, tecnico del Benfica, che a fine gara si è sfogato: “Siamo stati sfortunati, c’era un rigore per noi al 100%. Non al 50, al 100%. Non capisco perché l’arbitro non è andato al Var".