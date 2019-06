di Andrea Menon

Un nodo da sciogliere, ma che ancora sembra piuttosto ingarbugliato. Il futuro di Matthijs de Ligt è in via di definizione, nonostante il giovane capitano dell'Ajax abbia asserito di voler attendere e di voler pensare solo alle vacanze, per il momento. Ma le offerte ci sono, più vive che mai. Sì, perché tutti lo vogliono e lo cercano, ma soprattutto sperano di convincerlo ad accettare ingaggio e progetto.



RABBIA - Le due cose, come dichiarato dal classe 1999, vanno di pari passo, anzi il fatto di giocare con continuità è il primo punto della personalissima lista dei desideri. Vuole un posto in cui crescere, giocando sempre e comunque. Ed ecco il perché di quelle parole - "Barcellona? Non credo sia il momento" - che hanno fatto infuriare il club blaugrana, tanto che Sport in edicola questa mattina ha titolato proprio "Enfado". Cioè "rabbia". Il Barcellona non si aspettava questo repentino cambio di rotta, dovuto secondo le indiscrezioni alla possibile ombra di Piqué e ai consigli di Raiola, e così è rimasto sorpreso dall'olandese.



PSG E JUVE - De Ligt, però, continua a trattare con Paris Saint-Germain e Juventus. Secondo Sky Sport, i francesi stanno sprintando per arrivare a chiudere il colpo prima della concorrenza, con Leonardo che è pronto a firmare il primo grande colpo del suo ritorno a Parigi. Oggi e domani Raiola sarà a Parigi per parlare con Antero, attuale ds dei francesi, e capire la fattibilità dell'operazione. Il Psg sembra favorito, ma la Juve resta in corsa: l'affare è costoso, ma un giocatore così Paratici e Nedved non vorrebbero proprio farselo scappare.